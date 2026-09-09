Тест: Мужчины сходили по ним с ума! Узнайте 7 красавиц советского кино по взгляду и губам

9 сентября во всём мире отмечают Международный день красоты. И хотя представления об идеальной внешности постоянно меняются, красота звёзд советского кино по-прежнему восхищает зрителей. У них не было масок в социальных сетях и привычных сегодня способов обработки фотографий, однако один взгляд или лёгкая улыбка могли сделать актрису кумиром миллионов. Мы привыкли видеть их лица целиком — с узнаваемыми причёсками, костюмами и макияжем из любимых фильмов. Но что произойдёт, если оставить только глаза, губы или улыбку? Life.ru предлагает проверить вашу зрительную память и попробовать узнать семь легендарных советских актрис по одному фрагменту лица.