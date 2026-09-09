Тест: Мужчины сходили по ним с ума! Узнайте 7 красавиц советского кино по взгляду и губам
9 сентября отмечается Международный день красоты. По этому случаю предлагаем вспомнить главных красавиц советского кино. Сможете узнать любимых актрис, увидев только их глаза, губы или улыбку? Некоторые фрагменты заставят хорошенько поломать голову!
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС, Виталий Созинов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
9 сентября во всём мире отмечают Международный день красоты. И хотя представления об идеальной внешности постоянно меняются, красота звёзд советского кино по-прежнему восхищает зрителей. У них не было масок в социальных сетях и привычных сегодня способов обработки фотографий, однако один взгляд или лёгкая улыбка могли сделать актрису кумиром миллионов. Мы привыкли видеть их лица целиком — с узнаваемыми причёсками, костюмами и макияжем из любимых фильмов. Но что произойдёт, если оставить только глаза, губы или улыбку? Life.ru предлагает проверить вашу зрительную память и попробовать узнать семь легендарных советских актрис по одному фрагменту лица.
Удалось узнать всех актрис по взгляду и губам? Тогда продолжайте проверять свою наблюдательность вместе с Life.ru! Попробуйте угадать советские фильмы по журналисту в кадре, вспомнить картины СССР по одному зонту и написать без ошибок 15 коварных русских слов.