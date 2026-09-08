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Опубликовано 8 сентября, 15:30

Тест: Угадайте 6 советских фильмов по журналисту в кадре — настоящее расследование начнётся на пятом!

8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. В советском кино корреспонденты не только писали заметки, а ещё разоблачали махинации, спасали рестораны и попадали в опасные переделки. Life.ru предлагает узнать шесть фильмов!

Обложка © Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу», режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Александр Галич, Борис Ласкин

Обложка © Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу», режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Александр Галич, Борис Ласкин

Советские киножурналисты не ждали пресс-релизов и редко сидели в редакциях. Ради хорошего материала они отправлялись в дальние командировки, выводили на чистую воду нечестных начальников и вмешивались в чужие судьбы. Но сможете ли вы вспомнить, в каких фильмах работали эти мастера пера? Проверим!

А если редакционное расследование показалось вам слишком простым, продолжайте проверку киноманской памяти. Попробуйте узнать семь советских фильмов по зонту в кадре, вспомнить картины СССР по второстепенным персонажам и определить пять любимых лент по одной игрушке.

Тест: За эти обычные слова на Руси можно было навлечь на себя беду — угадаете их?
Тест: За эти обычные слова на Руси можно было навлечь на себя беду — угадаете их?
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Анна Московко
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