Тест: Угадайте 6 советских фильмов по журналисту в кадре — настоящее расследование начнётся на пятом!
8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. В советском кино корреспонденты не только писали заметки, а ещё разоблачали махинации, спасали рестораны и попадали в опасные переделки. Life.ru предлагает узнать шесть фильмов!
Обложка © Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу», режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Александр Галич, Борис Ласкин
Советские киножурналисты не ждали пресс-релизов и редко сидели в редакциях. Ради хорошего материала они отправлялись в дальние командировки, выводили на чистую воду нечестных начальников и вмешивались в чужие судьбы. Но сможете ли вы вспомнить, в каких фильмах работали эти мастера пера? Проверим!
А если редакционное расследование показалось вам слишком простым, продолжайте проверку киноманской памяти. Попробуйте узнать семь советских фильмов по зонту в кадре, вспомнить картины СССР по второстепенным персонажам и определить пять любимых лент по одной игрушке.