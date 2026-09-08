Тест: Угадайте 6 советских фильмов по журналисту в кадре — настоящее расследование начнётся на пятом!

Советские киножурналисты не ждали пресс-релизов и редко сидели в редакциях. Ради хорошего материала они отправлялись в дальние командировки, выводили на чистую воду нечестных начальников и вмешивались в чужие судьбы. Но сможете ли вы вспомнить, в каких фильмах работали эти мастера пера? Проверим!