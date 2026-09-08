Тест: Сможете написать без ошибок 15 сложных русских слов, на которых спотыкаются даже грамотеи?

8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности. Кажется, школьные диктанты давно остались в прошлом, а смартфон всегда подскажет нужную букву. Но стоит отключить автозамену, и даже знакомые слова внезапно превращаются в орфографические ловушки. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы написать без ошибок 15 коварных слов русского языка.