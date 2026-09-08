Тест: Сможете написать без ошибок 15 сложных русских слов, на которых спотыкаются даже грамотеи?
8 сентября отмечается Международный день грамотности. Отличный повод выяснить, не растеряли ли вы школьные знания! Life.ru собрал 15 слов, в которых ошибаются даже начитанные люди. Сможете выбрать правильное написание каждого?
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности. Кажется, школьные диктанты давно остались в прошлом, а смартфон всегда подскажет нужную букву. Но стоит отключить автозамену, и даже знакомые слова внезапно превращаются в орфографические ловушки. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы написать без ошибок 15 коварных слов русского языка.
Если после орфографического марафона силы ещё остались, продолжайте разминать мозг вместе с Life.ru! Попробуйте угадать обычные слова, которые наши предки боялись произносить, вспомнить семь советских фильмов по второстепенным героям и узнать любимые картины СССР по одному лишь зонту в кадре.