В День трезвости продажу алкоголя ограничат в 18 регионах РФ

В День трезвости 11 сентября в 18 регионах России ограничат розничную продажу алкоголя. К такому выводу пришло РИА «Новости», проанализировав законодательные акты.

По всей России действует единый федеральный запрет на ночную продажу алкоголя — с 23:00 до 08:00. Однако региональные власти могут по своему усмотрению вводить дополнительные ограничения на отдельные дни.

18 регионов ограничили продажу алкоголя на День трезвости: республики Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская автономная область, Севастополь, Запорожская область и Донецкая Народная Республика.

Ограничения могут действовать не повсеместно: регионы и муниципалитеты вправе устанавливать запреты локально и на конкретные дни.

Ранее в правительстве разгорелась дискуссия вокруг возможного запуска дистанционной продажи российского вина. Инициативу поддержали сразу четыре ведомства, однако Минздрав выступил против, предупредив о рисках роста доступности алкоголя. Речь идёт о проведении эксперимента, который предполагает продажу отечественного вина через специальную онлайн-площадку с участием Почты России. Сторонники идеи считают, что новый канал поможет небольшим российским винодельням найти больше покупателей, а почтовому оператору — расширить коммерческие возможности.