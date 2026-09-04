Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 02:19

В День трезвости продажу алкоголя ограничат в 18 регионах РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В День трезвости 11 сентября в 18 регионах России ограничат розничную продажу алкоголя. К такому выводу пришло РИА «Новости», проанализировав законодательные акты.

По всей России действует единый федеральный запрет на ночную продажу алкоголя — с 23:00 до 08:00. Однако региональные власти могут по своему усмотрению вводить дополнительные ограничения на отдельные дни.

18 регионов ограничили продажу алкоголя на День трезвости: республики Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская автономная область, Севастополь, Запорожская область и Донецкая Народная Республика.

Ограничения могут действовать не повсеместно: регионы и муниципалитеты вправе устанавливать запреты локально и на конкретные дни.

Составлен топ самых «‎трезвых» регионов России — на вершине Чечня
Составлен топ самых «‎трезвых» регионов России — на вершине Чечня

Ранее в правительстве разгорелась дискуссия вокруг возможного запуска дистанционной продажи российского вина. Инициативу поддержали сразу четыре ведомства, однако Минздрав выступил против, предупредив о рисках роста доступности алкоголя. Речь идёт о проведении эксперимента, который предполагает продажу отечественного вина через специальную онлайн-площадку с участием Почты России. Сторонники идеи считают, что новый канал поможет небольшим российским винодельням найти больше покупателей, а почтовому оператору — расширить коммерческие возможности.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar