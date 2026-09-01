Четыре министерства поддержали онлайн-продажу вина через Почту России

В правительстве разгорелась дискуссия вокруг возможного запуска дистанционной продажи российского вина. Как выяснили «Известия», инициативу поддержали сразу четыре ведомства, однако Минздрав выступил против, предупредив о рисках роста доступности алкоголя.

Речь идёт о проведении эксперимента, который предполагает продажу отечественного вина через специальную онлайн-площадку с участием Почты России. Сторонники идеи считают, что новый канал поможет небольшим российским винодельням найти больше покупателей, а почтовому оператору – расширить коммерческие возможности.

По данным издания, инициативу поддержали Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. В этих ведомствах считают, что такой механизм позволит лучше продвигать продукцию российских производителей и повысить интерес к отечественному вину.

При этом Минздрав выступил против проведения эксперимента. В ведомстве считают, что онлайн-продажа может сделать алкоголь более доступным и создать дополнительные риски, в том числе связанные с проверкой возраста покупателей.

«Расширение доступности алкоголя противоречит государственной политике по снижению его потребления и может поставить под угрозу достигнутые результаты», – говорится в позиции Минздрава, которую приводит издание.

В министерстве также указали на возможные сложности с контролем покупок через интернет. Среди рисков называют оформление заказов через аккаунты других людей, получение алкоголя в позднее время и приобретение крупных партий спиртного.

Сейчас дистанционная продажа алкоголя в России запрещена законом. Окончательное решение по возможному эксперименту пока не принято – вопрос находится на стадии межведомственного обсуждения.

Ранее Life.ru писал, что в День знаний в большинстве российских регионов временно ограничат продажу алкоголя. Запрет на розничную торговлю спиртным 1 сентября будет действовать примерно в 60 субъектах страны. Ограничения связаны с региональными законами, которые позволяют властям вводить запреты в дни массовых мероприятий. При этом в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, продажа алкоголя в этот день останется доступной.