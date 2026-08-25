В 60 регионах России ограничат продажу алкоголя 1 Сентября

В День знаний, 1 Сентября, в 60 российских регионах ограничат розничную продажу алкоголя. Такие правила закрепили в региональных нормативных актах, которые проанализировало РИА «Новости». Аналогичные ограничения власти ряда субъектов вводили в День защиты детей и День молодёжи.

При этом запрет не будет действовать сразу во всех регионах страны. Продажу спиртного 1 сентября разрешат в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе. В список регионов без ограничений также вошли Краснодарский край, Татарстан, Якутия, Чечня, Тува, Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкария.

Алтайский край также не станет вводить запрет. Ограничения не коснутся Ивановской, Калужской, Костромской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей.

1 сентября алкоголь не продадут в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Алтае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.

Аналогичные ограничения будут действовать в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском, Ямало-Ненецком АО, Севастополе, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской областях.

Запрет на алкоголь 1 сентября коснётся Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

Ранее аналогичные меры власти вводили во время школьных выпускных. 27 июня более 40 регионов ограничили продажу алкоголя. В Санкт-Петербурге запрет также действовал в день проведения праздника выпускников «Алые паруса».