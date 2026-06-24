Принудительная трезвость дорожает: Цены на кодирование от алкоголя в Москве взлетели до 187,5%

Кодирование от алкогольной зависимости снова набирает популярность среди россиян. Об этом свидетельствуют данные столичных наркологических клиник за 2021–2026 годы, на которые обратил внимание Mash Money.

По информации медучреждений, средний чек на базовые медицинские процедуры в Москве за этот период вырос примерно на треть. Стоимость психотерапевтической помощи при этом увеличилась в несколько раз.

Наибольший рост зафиксирован у индивидуального приёма гипнотерапевта. Цена на услугу увеличилась с 8 тысяч до 23 тысяч рублей, что составляет рост на 187,5%.

Также подорожали медикаментозные блоки. Годовой курс внутривенного введения пролонгированных препаратов вырос на 36% — с 8 тысяч до 10,9 тысячи рублей.

Отдельно отмечается рост стоимости метода Довженко. Единоразовый сеанс классического гипнотического кодирования подорожал на 23% и теперь стоит 18,5 рублей вместо прежних 15 тысяч.

По данным специалистов, рост цен связан с переходом клиник на комбинированные программы лечения, а также с удорожанием импортных препаратов и дефицитом квалифицированных клинических психологов.

Ранее глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в интервью Life.ru рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью в регионе. Он пояснил, что ставка делается на комплексный подход вместо жёстких ограничительных мер, применяемых в ряде соседних областей. Подход основан в том числе на опыте конца 1980-х годов, когда, по его словам, строгие запреты не дали устойчивого результата, а регион уже вышел из топ-5 по уровню потребления алкоголя. Он добавил, что власти выбрали более мягкий путь по сравнению с Вологодской областью и уже убрали продажу алкоголя из жилых домов, подвальных помещений и небольших заведений, а следующим шагом планируется исключить его размещение в кассовых зонах торговых точек.