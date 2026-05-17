Зависимость и похмелье: Врач перечислил симптомы, по которым можно распознать алкоголизм

Алкогольная зависимость — это не просто привычка, а хроническое заболевание, которое развивается постепенно и часто незаметно для самого человека и его окружения. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о ключевых признаках, позволяющих распознать формирование зависимости.

На первой стадии формируется психологическая зависимость: человек использует алкоголь как способ справиться со стрессом, скукой или негативными эмоциями.

«Возникает устойчивая схема: «плохо — выпил — стало легче». При этом человек обычно не признает проблему, считая, что полностью контролирует ситуацию и может в любой момент остановиться. На этом этапе редко обращаются за помощью», — пояснил Вилков.

Со временем развивается физическая зависимость, проявляющаяся абстинентным синдромом. Это недомогание, появляющееся утром после выпитого алкоголя. Единственный способ облегчиться — выпить ещё разок. Зависимый человек считает, что так он «поправит» себя, добавил врач.

К другим признакам относятся рост толерантности, когда для опьянения нужна всё большая доза. Как правило, люди обращаются за лечением только при серьезных проблемах со здоровьем, семьей или работой.

