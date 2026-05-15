Нарколог рассказал о происхождении «трезвых пятен» на «алкогольной карте России»

Разница в потреблении алкоголя по регионам России связана не только с доходами или доступностью спиртного, но и с культурой, составом населения и местными привычками. Об этом рассказал Life.ru врач психиатр-нарколог, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Егор Батырев, комментируя рейтинг самых «трезвых» регионов России.

Батырев объясняет такие различия прежде всего культурными особенностями. По его словам, в одних регионах застолья и крепкий алкоголь остаются частью привычного уклада, а в других модель потребления меняется. В Москве, например, на статистику влияет состав населения и новая городская культура.

Молодежь сейчас меньше потребляет, потому что в их культурной среде сейчас стало немодным, непринятым. Егор Батырев психиатр-нарколог

Отдельно собеседник Life.ru обратил внимание на Север и Дальний Восток. По его словам, там на ситуацию могут влиять не только традиции, но и особенности ферментной системы у части местных жителей. Из-за этого организм может иначе реагировать на спиртное, а контроль над количеством выпитого — быстрее снижаться.

При этом низкие цифры по алкоголю не означают, что в регионе вообще нет зависимостей. Батырев подчеркнул: если люди меньше употребляют одно вещество, это не исключает проблем с другими формами зависимости.

Напомним, что в апреле 2026 года самый низкий показатель потребления алкоголя был зафиксирован в Чечне — 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии он составил 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра. Среди регионов, где пьют больше всего, оказались Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Там показатели заметно выше: 18,2, 14,76 и 14,17 литра чистого спирта на человека соответственно.