0,02 литра на человека: Назван самый трезвый регион России

Министерство здравоохранения России обнародовало статистику потребления алкоголя в регионах страны. Самые низкие показатели традиционно зафиксированы на Северном Кавказе, а также в Туве и Москве. Об этом газете «Известия» рассказал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Абсолютным лидером по трезвости стала Чеченская Республика. В апреле 2026 года потребление алкоголя там составило всего 0,02 литра чистого спирта на человека. Для сравнения: в Ингушетии этот показатель – 0,63 литра, в Дагестане – 0,9 литра.

Больше всего в России пьют в Ненецком автономном округе (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76 литра) и на Чукотке (14,17 литра).

Средний по России показатель в 2025 году составил 8,06 литра чистого этилового спирта на человека. Это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016 году было 10,6 литра.

Эксперты связывают низкие показатели на Северном Кавказе не только с культурными особенностями, но и с отсутствием алкоголя в магазинах.

«В Дагестане, например, нет какой-то жёсткой региональной антиалкогольной политики. Но там есть целый ряд торговых сетей, которые не торгуют алкоголем вообще», – пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

Что касается Москвы, то здесь покупают много алкогольных напитков, но они, как правило, имеют невысокую крепость. Поэтому в пересчёте на чистый спирт столица оказалась в числе трезвых регионов.

