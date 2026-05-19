Без «сухого закона»: В Карелии не стали бороться с алкоголизмом по «вологодскому методу»

Республика Карелия делает ставку на комплексный подход в борьбе с алкоголизмом, отказавшись от жёстких ограничительных мер, как в соседней Вологодской области. При этом регион уже вышел из топ‑5 по показателю потребления. Об этом в интервью Life.ru рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У нас есть своё понимание, которое в том числе основано на историческом опыте конца 80-х годов: жёсткими ограничительными мерами с потреблением алкоголя и с алкоголизмом бороться достаточно сложно. Я прекрасно помню, к чему привёл тот «сухой закон», поскольку работал в то время следователем», — отметил глава региона.

Поэтому власти решили пойти более мягким путём, чем в Вологде: в Карелии продажу алкоголя убрали из жилых домов, из подвальчиков и забегаловок. Следующим шагом станет убрать алкоголь из кассовых зон.

«Мы видим результаты. На 9% сократились объёмы продаж алкогольной продукции, а потребление снизилось на 16%. И Карелия вышла из топ‑5 по этому показателю, при том что в статистике отражается не только потребление населением, но и туристами», — заключил губернатор.

О том, чем живёт Карелия сегодня, читайте в интервью Артура Парфенчикова на Life.ru.