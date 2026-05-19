Как Карелия становится землёй «цифровых кочевников»: Интервью Life.ru с Артуром Парфенчиковым

Карелия — заповедная и загадочная земля, жемчужина Русского Севера, место, где 25% территории занято реками и озёрами, а ещё здесь самая протяжённая граница России с Евросоюзом. Как сегодня живёт регион и зачем он постепенно меняет имидж с «земли для туризма» на землю для жизни «цифровых кочевников», Life.ru рассказал губернатор республики Артур Парфенчиков.

Земля «цифровых кочевников»

Карелия идеально подходит для удалёнки: тишина, природа, близость к столицам. Планирует ли регион создавать инфраструктуру именно для «цифровых кочевников», чтобы они везли сюда свои налоги и интеллект, а не просто приезжали на выходные?

Мы уже видим эту тенденцию и поддерживаем её: люди всё чаще выбирают Карелию не просто для отдыха, а для удалённой работы, жизни и открытия своего дела. Жители других регионов, особенно из мегаполисов, активно приобретают земельные участки. Не только на юге республики, но и на севере. Карелия занимает второе место по реализации программы «Гектар в Арктике» (при том, что у нас всего около 1% арктической территории): принято почти 4 тысячи положительных решений, более 3 тысяч человек уже получили арктические участки. Объём индивидуального жилого строительства в регионе вырос в три раза и достиг 65% от общего ввода жилья.

Артур Парфенчиков. Фото © Пресс-служба Республики Карелия

Люди готовы проводить здесь значительную часть жизни, сохраняя при этом точки присутствия в столицах. Для России эта концепция очень перспективна, потому что если во всём мире только очень богатый человек может позволить себе, например, квартиру на Манхэттене и дом в Сан-Франциско или на Аляске, то у нас это доступно (я вижу по Карелии) среднему классу.

Именно поэтому целенаправленно создаём инфраструктуру для «цифровых кочевников». В Карелии программисты могут получить земельный участок под ИЖС в безвозмездное пользование. В планах комплексное инвестпредложение с формированием земельных участков на территории Петрозаводской агломерации (Прионежский, Кондопожский, Пряжинский районы и сам Петрозаводск) для строительства домов IT-специалистам и создания коворкинг-пространств. Важно сохранить границу: уютный дом для отдыха и семьи, отдельно, но рядом — современный офис. Артур Парфенчиков Губернатор Карелии

И, конечно, привлекая «цифровых кочевников», нужно обеспечить их интернетом и устойчивой связью. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в населённых пунктах Карелии с населением от 100 до 1000 человек продолжаем устанавливать базовые станции. Операторы модернизируют существующее оборудование. Доля домохозяйств, получивших доступ к интернету, с 2017-го по 2026 год выросла на 18,65% и составила 98,65%. Эту работу будем продолжать.

Рускеала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lev Levin

Ещё один трезвый регион Русского Севера

Республика Карелия активно работает над улучшением здоровья и благополучия своих жителей, в том числе через реализацию Комплексной программы «Сокращение потребления алкоголя». Спустя несколько месяцев после старта какие первые «вздохи облегчения» вы уже почувствовали в республике? Рассматриваете ли для региона вариант с внедрением опыта Вологодской области?

У нас есть своё понимание, которое в том числе основано на историческом опыте конца 80-х годов: жёсткими ограничительными мерами с потреблением алкоголя и с алкоголизмом бороться достаточно сложно. Я прекрасно помню, к чему привёл тот «сухой закон», поскольку работал в то время следователем. Денатураты, самогоны, покупка алкоголя впрок...

Нашей же задачей было убрать продажу алкоголя из значительной части жизненного пространства: из жилых домов, из подвальчиков и забегаловок, где продавали обычно дешёвый алкоголь в спальных районах. И следующий шаг, опять же с учётом позиции экспертов, которые занимаются торговлей, — убрать алкоголь из кассовых зон, из зоны импульсивных покупок.

Но главное в борьбе с алкоголизмом — это комплексный подход: спорт, экономика, занятость, культура. То, что сподвигает жителей выбирать здоровье.

И мы видим результаты: первичная заболеваемость алкогольными расстройствами (психозы, алкоголизм) снизилась по итогам прошлого года на 17,4%, смертность от болезней пищеварения — на 7,5%, кровообращения — на 3,5%. В 1,3 раза меньше смертельных отравлений.

На 9% сократились объёмы продаж алкогольной продукции, а потребление снизилось на 16%. И Карелия вышла из топ‑5 по этому показателю при том, что в статистике отражается потребление не только населением, но и туристами. Артур Парфенчиков Губернатор Карелии

Петрозаводск — место двух Побед

В Петрозаводске перед Днём Победы заложили в капсулах землю с мест сражений СВО. То есть мемориальный комплекс в Петрозаводске теперь становится местом «двух Побед». Планируете ли вы развивать эту идею дальше — возможно, создать расширенную экспозицию или музей под открытым небом, который расскажет не только о героях прошлого, но и о современных карельских бойцах, чьи имена теперь связаны с этой землёй?

Сама идея прозвучала в феврале 2026 года от родных погибших военнослужащих. У Могилы Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы в Петрозаводске появилась земля с мест боёв. Её собирали буквально под пулями: в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской, Запорожской, а также в прифронтовых регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях.

Собирали те, для кого война стала частью жизни: бойцы, священники, волонтёры, активисты. Торжественная церемония захоронения этой земли прошла с участием близких родственников погибших.

Теперь мемориал — место, где можно поклониться и почтить память участников специальной военной операции — и вообще всех поколений защитников Отечества. Для жителей Петрозаводска это знаковое место. А для родных и близких погибших и пропавших без вести — возможность приходить туда, где увековечена память об их героях.

Глубокий символизм заключается в том, что земля, которую мы заложили 7 мая, — это земля с мест, где и в годы ВОВ также шли знаковые бои с нацистами.

Что же касается музея — он уже есть в столице республики. Кроме того, в 2024 году в Петрозаводске появился Сад памяти Героев. Под открытым небом, среди живых деревьев, которые высаживают близкие. Туда можно прийти не только по праздникам, а просто посидеть рядом с именем своего бойца. В этом году мы продолжим благоустройство территории и расширение музея.

Кижи, былины Заонежья и калитки

Кижи — это не только музей под открытым небом, но и жилой остров. Что необходимо сделать, чтобы он стал не только хранителем прошлого, но и маяком будущего, центром притяжения для талантливых студентов, архитекторов и реставраторов, всероссийской площадкой для волонтёрских программ по сохранению вашей уникальной культуры и круглогодичным очагом, где процветают народные ремёсла и зимние традиции? Часто ли вы приезжаете в это особенное место?

На самом деле мы уже сделали самое главное — построили дорогу и сделали Кижи доступным круглогодично. Это возможность для каждого увидеть разные Кижи: летом, зимой, осенью, весной. Кижи — место особой философии, архитектуры, культуры, истории и воплощения человеческого таланта, которое по-разному открывается в разное время года. Для меня это, как принято сейчас говорить, — место силы.

Церковь Преображения Господня на острове Кижи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igor Podgorny

Но музейная среда Кижей — не только про деревянное зодчество. Это огромный пласт русской культуры. Кижская земля и Заонежье, которое примыкает к острову, — это родина народного творчества: песен, былин, сказаний, прибауток. Всё это было возвращено русской культуре в XIX веке трудами великих этнографов, в том числе Павла Рыбникова. В 2031 году будем праздновать 200-летие со дня его рождения. В музее есть совершенно уникальный человек — Олег Скобелев, настоящий заонежский сказитель, продолжатель традиции исполнения былин, которая пришла к нам из Новгорода и передавалась из уст в уста на протяжении 800 лет. Почти все былины, известные вам по школьной программе, записаны на острове Кижи и в его окрестностях и входят в репертуар Олега Александровича!

Кижи — это и признанный мировой центр в реставрационном деле. Там действует Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. Рахманова, главного архитектора сложнейшего проекта реставрации знаменитой Преображенской церкви. Круглый год там проходят обучение специалисты по сохранению культурного наследия, студенты и волонтёры со всей России и из-за рубежа. Центр имеет лицензию на образовательные услуги и выдаёт свидетельства государственного образца. Число его «выпускников» уже превышает тысячу человек.

Больше 30 лет тут возрождают ремёсла: от прядения и кузнечного дела до изготовления лодок и калиток. Есть фольклорный ансамбль, имеющий статус Народного коллектива России. В его репертуаре народные песни, танцы, наигрыши русских, карелов, вепсов, поморов, целые этнографические спектакли. А проект «Русская свадьба Заонежья» был представлен даже в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Мы сотрудничаем с проектом протоиерея Алексея Яковлева «Общее дело. Сохранение деревянных храмов Севера» — их волонтёры прошли подготовку у нас, проект получил премию правительства, а музей — награду патриарха.

И конечно — работа с детьми: центры в Петрозаводске, в школах, детских садах, интернатах, появилась в Кижах летняя школа для детей. А два года назад музей открыл Детский центр в городе Днепрорудное Запорожской области.

Калитки — вкусный символ Карелии. В вашей семье есть особый рецепт калиток — может, с картошкой и укропом или с необычной авторской начинкой? Как вы считаете, какая начинка лучше: классическая карельская — ягоды, творог или что-то ещё?

Я люблю калитки с пшеном — как в старину. С ягодами традиционно были всё же пироги, по-карельски marjapiirakka — это очень вкусно! Калитки у нас обязательно из ржаной муки — на Севере пшеница не росла. Сейчас, конечно, калитки есть на любой вкус — и с творогом, и с рыбой, и с ягодами. У каждого производителя есть свои рецепты. А Суоярвский хлебозавод даже зарегистрировал свой региональный бренд «Калитки Карельские» в Роспатенте. Не изменилось одно — округлую форму краям калиток хозяйки придают кончиками пальцев, вкладывая в каждую из них душу и сердце.

Калитки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nailya Yakubova

Людк, а Людк, глянь, что делается

В Медвежьегорске частный владелец выкупил дом, где снимали культовый фильм «Любовь и голуби», и своими силами воссоздаёт его интерьеры. Планирует ли Республика Карелия поддержать этот проект? Планируется ли организация экскурсий с гидами, которые могли бы рассказывать не только о фильме, но и об истории Медвежьегорска?

Действительно, местный житель Евгений Шульга вкладывает много сил в восстановление дома. Это знаковое место уже включено во многие маршруты. Например, в маршрут «Онежское кольцо» (проект заправочных станций сети «Роснефть» и Республиканского информационного туристского центра). Также крупнейший российский туроператор и организатор круизов — «ВодоходЪ» — интегрировал поездку в Медвежьегорск в свою программу водного путешествия.

У Медвежьегорска большой туристический потенциал. Мы сейчас думаем о том, чтобы там появился знаковый объект, символизирующий любовь и прощение. В фильме это воплощено как раз в главных героях — Надежде и Василии. Прорабатываем новые экскурсионные маршруты, включающие рассказ о самом фильме и истории города Медвежьегорска. Артур Парфенчиков Губернатор Карелии

Такие инициативы требуют координации усилий местных активистов, владельцев недвижимости и представителей культурных учреждений. Один из возможных путей развития — привлечение туристических компаний, которые смогут предложить комплексные туры с элементами погружения в атмосферу советской эпохи.

Тот самый дом Кузякиных в Медвежьегорске. Фото © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Ещё один туристический объект — Кирха Яккима в Лахденпохье. Это уникальный памятник с трагической судьбой. Сейчас её сохранением занимаются энтузиасты «Города ангелов». В Карелии есть успешные примеры реставрации. Как регион может поддержать эту инициативу?

Самое главное — объект законсервирован, что спасает его от полного исчезновения. И на это направлены все усилия. Сейчас это туристический объект, и я благодарен энтузиастам «Города ангелов» за их вклад, за то, что так творчески осмыслили это пространство и вдохнули в него жизнь. Что касается поддержки: мы всегда готовы помочь с привлечением профильных специалистов для разработки документации и сопровождать инициативу в грантовых конкурсах для НКО.

Кирха Яккима в Лахденпохье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Опыт восстановления исторических объектов есть в том числе в Сортавальском округе, и его, конечно же, нужно учитывать, чтобы применить отработанные механизмы и избежать типичных ошибок.

Валаам: духовный щит всей России на Карельской земле

Валаам часто называют Северным Афоном, и для Карелии это не просто монастырь, а настоящий духовный щит и источник мудрости. Но сегодня, когда мир находится в поиске новых опор, не кажется ли вам, что Валаам готов к новой, глобальной миссии? Мог бы он стать чем-то большим, чем паломническим центром, — например, главной национальной площадкой для глубокого диалога о будущем России?

Для меня Валаам — не просто духовный центр. Это место, где началось моё познание мира. Я родился в той местности, там, невдалеке, моя родная деревня, которая обязана своим названием (переводится как «церковная речка») появившемуся в XV веке деревянному храму, построенному монахами. Всегда у монастыря была миссионерская деятельность, и вскоре его подворье появится в Лахденпохском округе на месте уничтоженного шведами в Смутное время русского монастыря.

Валаам — сакральное место, есть даже легенда о посещении острова Андреем Первозванным.

Valo с карельского — «свет». И это неслучайно: там всегда очень много солнца, почти природная аномалия. Я сам был свидетелем: идёшь к острову в дождливую погоду, а, подходя к Валааму, видишь над ним правильный круг, через который светит солнце. Возможно, это природное явление и породило название. И тут особая энергетика — каждый, кто приезжает, находит для себя что-то очень важное в духовном смысле. Невозможно остаться равнодушным. Даже неверующий турист чувствует особое небо, особые геофизические условия. Артур Парфенчиков Губернатор Карелии

Отвечая непосредственно на ваш вопрос: да, Валаам может стать чем-то большим. История, дух делают его естественной площадкой для диалога о будущем России. Но для этого нужно решить одну практическую задачу.

Дело в том, что сегодня на Валаам в определённые сезоны попасть сложно — он не круглый год открыт для доступа. И мы с владыкой Панкратием мечтаем о том, чтобы он стал круглогодичным, как Кижи. Для этого мы хотим задействовать Германовский скит — единственный, который был устроен монахами фактически на побережье, на острове Святого Германа (сейчас это Сюскюянсаари). Там находится храм Александра Невского, его сейчас реставрируем. Раньше скит использовался как хозяйственный объект — были и пашни, и мастерские. Теперь мы хотим создать там круглогодичный культурно-просветительский центр. Но есть проблема с дорогой — она сейчас не в лучшем состоянии, это сложный объект. Есть поручение президента, есть проект, и я уверен, что мы найдём техническое решение, и появится новая дорога.

Валаам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Skorobogatko

И тогда уникальный духовный ландшафт Валаама позволит трансформировать традиционный паломнический туризм в осмысленные путешествия — с участием в дискуссиях, лекциях, диалогах. Такой формат привлечёт не случайных гостей, а вдумчивую аудиторию: от лидеров мнений до социально активных граждан.

Валаам готов к этой миссии. Он всегда был не просто монастырём, а духовным щитом. А теперь может стать ещё и пространством, где традиционные ценности обретают современное звучание через личный опыт и живое общение.