«Раззвони по всему посёлку!»: В Карелии воссоздадут интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби»

В городе Медвежьегорске Республики Карелия воссоздадут интерьер дома, где снимали легендарный советский фильм «Любовь и голуби». Как выяснил Life.ru, несколько лет назад его выкупил местный житель Евгений Шульга, который и начал реставрацию.

Дом в Медвежьегорске, где снимали фильм «Любовь и голуби». Видео © Life.ru

Евгений выкупил дом 15 лет назад, причём по рыночной цене — за «историчность» доплачивать не пришлось. К тому моменту строение полностью пришло в негодность: дом стоял на кирпичах, а фундамент отсутствовал вовсе. Тогда мужчина решил восстановить дом и сделать привлекательным для туристов. Так, было отреставрировано знаменитое крыльцо, внешний вид голубятни, а теперь в планах у Шульги воссоздать интерьеры изнутри.

Примечательно, что сами сцены «внутри дома» снимались на студии. Однако вскоре те самые декорации появятся в доме. В их числе печка, кухня и кровать, на которой Надюха собиралсь «ещё маленько полежать». Евгений признался, что уже накопил необходимую сумму для старта работ, в чём ему помогают туристы: за просмотр киношного крыльца и фото он берёт по 200 рублей с человека.

Мужчина рассказал, что хотел заняться восстановлением дома ещё раньше, но задумка не осуществилась из-за наплыва туристов. К предложению подать заявку на грант для финансирования восстановления дома Евгений отнёсся скептически: он надеется, что может реализовать свою идею самостоятельно.