Лезгинка и голуби: 22-летняя дочь «Кузякина» сыграла свадьбу в старинном особняке в Москве Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Михайлова показала в Сети свадебные фото 1 сентября, 09:52 Александр Михайлов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов © kinopoisk

Младшая дочь звезды фильма «Любовь и голуби» актриса Мирослава Михайлова вышла замуж, брак был зарегистрирован в старинном особняке XVII века — в библиотеке имени А.С. Пушкина. Свадебные фотографии невеста показала в соцсети.

Мирослава Михайлова вышла замуж. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

Мирославе 22 года, её избранником стал 25-летний сокурсник Анатолий Черников. На церемонии также присутствовал отец невесты — Народный артист России Александр Михайлов, известный зрителям по роли незадачливого, но искреннего Кузякина в киноленте «Любовь и голуби». Он пришёл вместе с супругой, с которой незадолго до свадьбы дочери отметил 21 год совместной жизни.

Мирослава Михайлова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

Мирослава Михайлова с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

Мирослава Михайлова с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

Вся церемония проходила в сдержанном ретро-стиле. Даже платье Мирослава подобрала под стать изяществу прошлых веков. Первый танец невеста подарила своему отцу. Александр Михайлов признался, что очень гордится дочкой и надеется, что её семейная жизнь станет бесконечной светлой полосой в жизни.

Мирослава с отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

Александр Михайлов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miroslavaalexandrovna

«Потрясающая атмосфера внутри этого здания, никакой особой помпезности нет, всё очень красиво и интеллигентно. Моя дочь выходит замуж», — признался актёр в беседе с журналистами.

Гостей на празднике было немного, до 40 человек. Изюминкой вечера стал торт, выполненный под гжель, а также подарок невесты своему мужу. Мирослава станцевала лезгинку, потому что её возлюбленный родом с Кавказа.

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Авторы Татьяна Миссуми