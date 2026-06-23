Выпускные без алкоголя: Более 40 регионов России введут запрет на продажу спиртного 27 июня

В более чем 40 регионах России 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с Днём молодёжи и проведением школьных выпускных вечеров. Это выяснило РИА «Новости», проанализировав региональные документы.

Ограничения вводятся на уровне субъектов РФ и закрепляются местными законами или подзаконными решениями властей. В 2026 году День молодёжи отмечается в последнюю субботу июня, которая выпадает на 27 число. В этот же день Министерство просвещения рекомендовало провести школьные выпускные вечера. В связи с этим запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать более чем в 40 регионах страны.

Среди них — Башкортостан, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, а также ряд краёв и областей, включая Хабаровский, Камчатский, Забайкальский, Амурскую, Архангельскую, Брянскую, Волгоградскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Магаданскую, Мурманскую, Оренбургскую, Рязанскую, Саратовскую, Пензенскую, Сахалинскую, Смоленскую и Тюменскую области.

Также ограничения затронут Ненецкий и Чукотский автономные округа, ЯНАО, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области, а также ЛНР. В ДНР запрет на продажу спиртного установлен в дни выпускных вечеров, включая 27 июня. Отдельно отмечается, что в Санкт-Петербурге в этот день пройдёт праздник выпускников «Алые паруса», и там также будет действовать аналогичное ограничение.

Ранее в Севастополе сообщили об изменении формата проведения школьных выпускных вечеров. Мероприятия пройдут в сокращённом режиме и с усиленным контролем доступа. Попасть на территорию школ смогут только родители, законные представители и заранее утверждённые гости, включённые в специальные списки.