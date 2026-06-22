Выпускные в Севастополе пройдут в сокращённом формате и с усиленной охраной

Школьные выпускные в Севастополе проведут в сокращённом формате и с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Попасть на территорию школы смогут только родители, законные представители и другие гости, заранее включённые в специальные списки.

Подобный порядок допуска уже применяли во время пандемии коронавируса. При этом для каждой школы отдельно определят правила проведения торжественной части.

На заседании правительства также пересмотрели график общественного транспорта. Первоначально автобусы и троллейбусы планировали перевести на работу до 21:00, однако жители пожаловались, что не успеют добраться домой после поздних смен.

В итоге движение продлили до 22:00. Речь идёт не о полном завершении маршрутов к этому времени, а о последней посадке пассажиров.

Основную работу по новому графику должен обеспечить городской электротранспорт. Властям также поручили договориться о продлении движения с частными перевозчиками.

Кроме того, работодателям предложат скорректировать смены сотрудников с учётом нового расписания. Горожан вновь призвали соблюдать осторожность во время воздушных тревог и без необходимости не оставаться на улице.

Ранее в Севастополе зафиксировали масштабные перебои с подачей электроэнергии, которые затронули все районы города. До этого в городе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев информировал об уничтожении семи беспилотников, при этом, по предварительным данным, пострадавших не было.