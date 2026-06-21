Развожаев: Перегруз электросетей за пределами Севастополя ликвидирован

В Севастополе произошли массовые отключения электроэнергии, затронувшие все районы города. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), это связано с аварийной ситуацией.

«Аварийная ситуация по всему городу. Отключения в каждом районе», — говорится в сообщении ЕДДС.

Ранее в городе звучала воздушная тревога, а губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении семи беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Для стабилизации электросетей за пределами Севастополя был введён график временных отключений, который будет публиковаться «Севастопольэнерго». Позднее губернатор сообщил, что объекты генерации вновь включены, и в большинстве районов уже восстановлено электроснабжение.

«Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. По состоянию на 11:30 мск в большинстве районов уже есть свет», — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА совершили террористическую атаку на Керченский полуостров. В результате погибли четыре мирных жителя, ещё 28 пострадали.