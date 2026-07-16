Лотерея смерти: Россиян предупредили об опасности покупки готовой еды у частников

Покупка готовой еды у частных продавцов на онлайн-площадках может привести к заражению смертельно опасными инфекциями — сальмонеллёзом, листериозом и тяжёлыми поражениями ЖКТ вплоть до летального исхода. Об этом «Абзацу» рассказал врач общей практики Андрей Кондрахин.

В соцсетях и на сайтах объявлений набирает популярность заказ домашней еды, но отсутствие санитарного контроля превращает такие покупки в опасную лотерею. Врач предупреждает, что доверие к неизвестному повару — слишком рискованно. Домашняя кухня не даёт гарантий соблюдения санитарных норм при обработке и хранении продуктов.

«То, что кто-то ел и не отравился, – это просто дело случая. На домашней кухне нет специально выделенного места для правильной обработки и хранения сырья», — указал доктор.

К тому же, в случае отравления, доказать вину продавца юридически крайне сложно — вы часто даже не знаете его имени.

Летом возрастает риск сальмонеллёза из-за детских лагерей, баз отдыха и массового питания. Основные источники — яйца, мясо, рыба и молочные продукты. Инфекция поражает ЖКТ: от слабости и тошноты до рвоты и диареи. Для профилактики важно проверять сроки годности, правильно хранить и мыть продукты, а также тщательно их обрабатывать.