Не только яйца: Что переносит сальмонеллу и почему летом стоит быть особенно бдительным

В тёплые месяцы возрастают риски вспышек сальмонеллёза из-за детского отдыха и массовых поездок граждан. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор Наталья Шеина из Пироговского Университета Минздрава России.

Эксперт пояснила, что наибольшая опасность поджидает в сезон работы летних лагерей, баз отдыха и учреждений с массовым питанием. Источниками заражения могут стать яйца (куриные и утиные), разные сорта мяса, рыба, молочная и иная продукция.

Инфекция чаще поражает желудочно-кишечный тракт — от лёгких форм до крайне тяжёлых. Сначала человек ощущает слабость, тошноту, упадок сил и повышенную температуру. Затем присоединяются схваткообразные боли в животе, рвота и диарея.

Для профилактики специалист советует проверять сроки годности яиц, хранить их на полке холодильника (не в дверце), отказаться от экземпляров с трещинами, мыть продукт перед варкой, содержать в чистоте рабочие поверхности и не пренебрегать полноценной термической обработкой.

