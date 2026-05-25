Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 13:17

Не только яйца: Что переносит сальмонеллу и почему летом стоит быть особенно бдительным

Врач Шеина: В тёплую погоду риск заразиться сальмонеллёзом возрастает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В тёплые месяцы возрастают риски вспышек сальмонеллёза из-за детского отдыха и массовых поездок граждан. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор Наталья Шеина из Пироговского Университета Минздрава России.

Эксперт пояснила, что наибольшая опасность поджидает в сезон работы летних лагерей, баз отдыха и учреждений с массовым питанием. Источниками заражения могут стать яйца (куриные и утиные), разные сорта мяса, рыба, молочная и иная продукция.

Инфекция чаще поражает желудочно-кишечный тракт — от лёгких форм до крайне тяжёлых. Сначала человек ощущает слабость, тошноту, упадок сил и повышенную температуру. Затем присоединяются схваткообразные боли в животе, рвота и диарея.

Для профилактики специалист советует проверять сроки годности яиц, хранить их на полке холодильника (не в дверце), отказаться от экземпляров с трещинами, мыть продукт перед варкой, содержать в чистоте рабочие поверхности и не пренебрегать полноценной термической обработкой.

«Ополоснуть под краном недостаточно»: Россиян предупредили об опасности немытых овощей и фруктов
«Ополоснуть под краном недостаточно»: Россиян предупредили об опасности немытых овощей и фруктов

Ранее Life.ru рассказывал, что 11-летняя девочка из России подхватила сальмонеллёз в игровой комнате в Турции. Кстати, за полчаса пребывания там родители ребёнка были вынуждены заплатить около четырёх тысяч рублей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar