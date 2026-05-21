11-месячная девочка из России подхватила сальмонеллёз в игровой комнате в Турции

11-месячная россиянка оказалась в инфекционном стационаре после посещения игровой комнаты в аэропорту Антальи. Мать ребёнка рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, что у девочки выявили сальмонеллёз.

Девочка отравилась после посещения игровой комнаты в аэропорту Антальи.

По словам женщины, семья возвращалась из Турции в Нижний Новгород в начале мая, но рейс задержали почти на десять часов. Чтобы занять малышку, родители дважды отвели её в платную игровую зону, заплатив за полчаса около четырёх тысяч рублей.

Первые симптомы появились уже в самолёте: у ребёнка заболел живот. На следующий день начались температура и диарея. Сначала врач предположил энтеровирус, но состояние быстро ухудшилось — жар поднялся до 40 градусов, девочка стала вялой и перестала есть и пить.

Малышку срочно госпитализировали. Анализы показали сальмонеллёз, после чего ей назначили антибиотики, капельницы и лечение в инфекционном отделении. Родители считают, что заражение могло произойти именно в игровой комнате: всю еду, которую давали дочери, они сначала пробовали сами, однако заболела только она. По словам матери, позже с ней связалась ещё одна женщина — у её ребёнка после той же игровой зоны тоже появились похожие симптомы, а весь перелёт малыша рвало.

