Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Египте и теперь лечатся платно

Россияне массово отравились в пятизвёздочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Десятки туристов жалуются на тошноту и рвоту, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В отеле Xanadu Makadi Bay 37 отдыхающих пожаловались на резкую тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость. Часть туристов почувствовала ухудшение самочувствия уже через несколько дней после заселения, другие — за день или два до вылета домой. По их мнению, инфекция могла распространяться через воду, еду или общие зоны отеля.

Туристка Юлия рассказала, что ей, супругу и ребёнку пришлось обращаться в страховую компанию, а медицинская помощь обошлась им около 30 долларов на человека.

Администрация отеля, по словам гостей, отрицает массовую вспышку и объясняет недомогание сменой климата. Стоимость недельного проживания начинается от 130 тысяч рублей. После сообщений о ротавирусе многие россияне, планировавшие отдых в этом отеле, рассматривают отмену поездки или смену места проживания.

