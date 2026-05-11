Семеро россиян отравились бургерами в модном кафе у Эйфелевой башни в Париже

Незабываемый ужин в Париже для компании российских туристов обернулся больничной палатой. Жертвами отравления в популярном заведении стали семь наших соотечественников, сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка по имени Бэлла рассказала, что они с друзьями зашли в ресторан Le New York, который славится видом на Эйфелеву башню. Посетители заказали бургеры с сыром блючиз. Еда показалась горьковатой, но гости списали это на экзотический вкус.

Спустя некоторое время отравившиеся почувствовали резкую слабость, у них начались спазмы в животе и сильная тошнота. Затем открылась диарея, перешедшая в мучительные судороги, а у некоторых даже помутилось сознание. Бригада скорой госпитализировала нескольких человек. После процедур пострадавших отпустили долечиваться в отель.

Впоследствии ребята обнаружили минимум три похожих жалобы на это же кафе в интернете. Владельцы Le New York пока не комментируют инцидент. Полиция Парижа, предположительно, уже проводит проверку санитарных норм.

Ранее Life.ru писал, что россиян в Токио преследуют сектанты, обещающие исцеление от рака. Япония давно известна появлением новых религиозных течений, построенных на нетрадиционной медицине. Печально знаменитая группа «Аум Синрикё»* начинала с практик иглоукалывания, а в 1995 году устроила газовую атаку в токийском метро.

