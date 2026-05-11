Россиян в Токио преследуют сектанты, обещающие исцеление от рака

В столице Японии участились случаи навязчивого преследования российских туристов членами религиозной организации «Реймэй Кекай». Как выяснил SHOT, сектанты обещают чудесное излечение от рака и болезней сердца в обмен на вступление в культ.

В Токио сектанты охотятся на россиян, обещая исцеление от рака. Фото © Telegram / SHOT

Одной из жертв сталкеров стала 27-летняя петербурженка София. Девушка рассказала, что сначала в метро к ней подошёл незнакомец, заговорил о некой организации и вручил рекламный листок. На следующий день она увидела того же человека на улице — японец буквально шёл за ней по пятам. Испугавшись, россиянка забежала в магазин переждать, но после выхода снова нос к носу столкнулась с навязчивым незнакомцем. Мужчина настойчиво уговаривал её посетить мероприятие.

Дома София изучила флаер. Оказалось, её заманивали на выставку арт-объектов, созданных адептами секты «Церковь Рассвета Всемирного Спасения». Вербовщики пропагандируют исцеление руками от тяжёлых заболеваний — рака, сердечных патологий, неврологических расстройств. Также они ратуют за органическое земледелие без химикатов. Обсудив ситуацию в русскоязычном сообществе, девушка поняла: она не единственная цель сектантов.

Япония давно известна появлением новых религиозных течений, построенных на нетрадиционной медицине. Печально знаменитая группа «Аум Синрикё»* начинала с практик иглоукалывания, а в 1995 году устроила газовую атаку в токийском метро. Тогда от зарина погибли 13 человек, а ещё шесть тысяч получили отравления разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что «Бог Кузя», отсидевший срок за создание тоталитарной секты, снова взялся за старое и вербует последователей через православные ярмарки. Андрей Попов еженедельно собирает приближённых адептов на закрытые богослужения. Его паства затем расходится по ярмаркам и рассказывает посетителям о некоем старце, который якобы лечит любые недуги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.