Квантовое бессмертие, алчный «бог» и побои: Как главарь секты «Пятое измерение» издевается над адептами

В России действует секта «Пятое измерение», насчитывающая тысячи последователей. Как выяснил Mash, организация появилась шесть лет назад в Сочи. Её главарь Сергей Долматов называет себя живым богом и «архитектором квантового планетарного перехода».

Своим ученикам он обещает выход в «реальность 5D», где они обретут бессмертие и даже научатся самостоятельно отращивать внутренние органы. Связь с адептами Долматов держит в закрытых чатах, там же проводит онлайн-лекции и курсы.

Эмоции одной из участниц секты и показательный монолог главы «Пятого измерения». Видео © Telegram / Mash

На приватных офлайн-встречах практикуется жёсткое психологическое воздействие на новичков. Одним из методов является заточение в «келью» с «настоятелем» — человеком более высокого ранга, который должен обработать будущего адепта. Если убеждение не работает, следуют унижения. Также сектантов морили голодом, якобы для исцеления.

После обработки людей заставляли просить деньги у родственников. Если те отказывали, сектанты внушали, что в близких вселились бесы.

По данным телеграм-канала, среди адептов есть дети — в основном с логопедическими или психоневрологическими проблемами. Их также готовили к «переходу в 5D». Кроме того, в секте фиксировались случаи гибели последователей. Одна из жертв, пытавшаяся исцелиться от смертельной болезни, отдала организации 18 тысяч долларов, привела новых адептов, а после этого умерла.

