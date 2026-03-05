Россиянка ради секты бросила троих детей и хотела воспитывать их дистанционно молитвами

Жительницу Вологодской области лишили родительских прав на троих сыновей. Женщина в 2023 году добровольно ушла из семьи и вступила в секту «Царская империя». После этого она перестала участвовать в жизни детей.

«Отец мальчиков обратился в суд с иском о лишении родительских прав своей бывшей супруги, которая в сентябре 2023 года добровольно оставила семью и вступила в секту «Царская империя». <...> В судебное заседание ответчик не явилась», — подчеркнули в Кичменгско-Городецком районном суде.

Мужчина рассказал, что бывшая супруга заявила о намерении воспитывать сыновей дистанционно — через молитвы. На момент её ухода младшему ребёнку было всего семь месяцев. Во время рассмотрения дела выяснилось, что у матери накопилась задолженность по алиментам примерно в 500 тысяч рублей.

Суд пришёл к выводу, что женщина фактически самоустранилась от воспитания сыновей. В результате её лишили родительских прав, а трое мальчиков остались жить с отцом.

