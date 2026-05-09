Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 17:22

«Задерживает токсины»: Названа популярная ошибка россиян при борьбе с отравлением

Врач Гузь призвала не пить имодиум при отравлении без назначения медиков

Обложка © magnific / freepik

Основные причины летних отравлений — неправильное хранение продуктов, употребление мяса без достаточной термической обработки и плохая гигиена рук, предупредила врач скорой помощи Светлана Гузь. При появлении тошноты, диареи и болей в животе она рекомендовала первым делом промыть желудок.

ВОЗ назвала допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин в сутки

После этого можно принять 8–10 таблеток активированного угля либо два пакетика смекты. Диарея и рвота при отравлении могут привести к дегидратации — состоянию, когда потери воды превышают её поступление, а вместе с водой уходят важные соли. Чтобы предотвратить потерю электролитов, нужно принять регидрон и обеспечить обильное питьё. А от имодиума лучше отказаться.

«При выраженных болях в животе будет полезен дротаверин (но-шпа), однако без осмотра врача необходимо отказаться от имодиума (лоперамида), поскольку он задерживает токсины в кишечнике», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

Перед пикником к врачу! При каких недугах категорически запрещено есть шашлык

Ранее врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков. Кроме того, россиянам рекомендовали 5 техник, как помочь желудку во время застолий.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Борис Эльфанд
