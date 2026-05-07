Поел, очнулся — гастроэнтерология: Врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков

Шашлычные посиделки на природе — давняя традиция, которая нередко заканчивается тяжестью в животе, изжогой или даже визитом к врачу. Как подчёркивает врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов, жареное мясо в некоторых случаях может оказать значительное влияние на пищеварение. Во время общения с Life.ru эксперт сформулировал пять чётких правил, которые помогут насладиться блюдом и не лечь в гастроэнтерологию.

Правило 1: Золотой стандарт порции — 200 граммов. Желудок взрослого человека комфортно переваривает не более 200 г готового мяса за один приём. Превышение этой нормы — прямая дорога к ферментной перегрузке, тяжести и острому панкреатиту. Если застолье длительное, лучше сделать перерыв и налегать на овощи, чем добивать себя второй порцией шашлыка. Помните: чувство сытости приходит с задержкой, не ждите тяжести, чтобы остановиться. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Второе правило — выбор «безопасного» мяса и правильная прожарка. Эксперт советует отдавать предпочтение телятине, индейке или нежирной баранине. Свинина и жирная баранина требуют огромных затрат желчи, из-за чего нагрузка на печень и поджелудочную возрастает многократно. Критически важно срезать всё подгоревшие, почерневшие участки — канцерогены и грубые волокна такой корочки травмируют слизистую желудка и могут спровоцировать обострение гастрита. Мясо должно прожариваться равномерно, без угля на поверхности.

Третье правило — отказ от агрессивных соусов и «гремучих» напитков. Кетчуп, майонез, острая горчица и хрен являются химическими раздражителями. В союзе с жареным мясом они создают «ударную» смесь, способную вызвать изжогу, боль под ложечкой и даже приступ жёлчной колики. Гастроэнтеролог рекомендует заменить их свежей зеленью (кинзой, базиликом, петрушкой) и печёными овощами — они содержат натуральные энзимы, помогающие перевариванию. Из напитков стоит исключить газировку и пиво: углекислый газ растягивает стенки желудка, усиливая болевые ощущения. Оптимальный выбор — негазированная минеральная вода или сухое вино в объёме не более 150 миллилитров.

«Правило 4: Маринуйте с умом, а не «для уксусного эффекта». Уксус — враг слизистой. Он не размягчает мясо так, как кажется, но гарантированно раздражает пищевод и желудок. Используйте кефир, гранатовый сок, киви или сухое вино: они работают мягче, за счёт натуральных ферментов и кислот. Добавляйте специи умеренно: розмарин, душистый перец, лавровый лист подчёркивают вкус, не перегружая рецепторы. Лук в маринаде допустим, но не жарьте его до углей — горелый лук токсичен для печени», — подчеркнул специалист.

Пятое правило — слушать организм и иметь «план Б». Если у человека есть хронические заболевания ЖКТ (гастрит, холецистит, панкреатит), жареное мясо для него — зона повышенного риска. Не стоит геройствовать: 100 граммов шашлыка в компании с печёным баклажаном — вот максимум. Всегда полезно держать под рукой ферментные препараты (панкреатин, креон) — они помогут экстренно разгрузить поджелудочную при переедании. Но это «скорая помощь», а не лицензия на обжорство. При появлении острой опоясывающей боли, тошноты или рвоты не стоит глушить симптомы таблетками — следует срочно обратиться к врачу.

