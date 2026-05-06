Плюс к карме: Life.ru раскрыл, как вежливо отказаться от шашлыков на майские, чтобы вас не перестали звать

До майских праздников осталось всего несколько дней, а многие всё ещё не знают, как вежливо отказаться от приглашения на шашлыки. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru объяснила, что сделать это можно без ссор и обид. Главное — соблюсти правила этикета и не обесценивать собеседника.

По словам эксперта, на важное мероприятие обычно приглашают за две недели, а то и за месяц. Поэтому отказ на столь поздней стадии вполне оправдан правилами этикета.

Так что здесь можно смело сказать: «Спасибо за приглашение, но уже другие планы. В следующий раз буду рад посетить, но эти планы были согласованы заранее». Если, опять же, человек близкий и хочется ему как-то объяснить ситуацию — можно. Но в принципе ты не обязан. Анастасия Лысакова Психолог

Лысакова подчеркнула, что ключевой момент — не обесценивать само приглашение. Собеседнику важно понять, что его ценят и помнят о нём. Она привела пример из своей практики, когда соискатели благодарили за честный и уважительный отказ после собеседования.

«То есть здесь ещё раз важно: не обесценивать человека, не обесценивать позицию, ситуацию, приглашение, само мероприятие. Это очень здорово и круто», — добавила специалист.

Психолог посоветовала с близкими людьми говорить честно. Правда, по её мнению, всегда прибавляет несколько баллов к общению и карме.

Ранее юрист Ольга Чирикова разъяснила Life.ru, где можно жарить шашлыки в 2026 году без риска получить штраф. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит до 50 тысяч рублей. Так, на дачном участке мангал должен стоять на негорючей площадке в пяти метрах от построек. В парках и у водоёмов жарить разрешено только на официальных пикниковых точках. В лесу в пожароопасный сезон костры категорически запрещены под кронами деревьев и на сухой траве. Перед выездом эксперт советует проверить сайт регионального МЧС — там могут ввести особый противопожарный режим.