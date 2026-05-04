Шашлык с умом и по закону: Юрист объяснила, где можно жарить мясо без штрафов в 2026 году

Солнце, майские праздники, шашлык... И полиция с протоколом. Чтобы отдых не превратился в финансовую катастрофу, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова в беседе с Life.ru разложила по полочкам: где можно жарить мясо, где нельзя и сколько придётся заплатить, если нарушить закон.

В 2026 году размер штрафа за шашлык определяется тем, где и каким способом используется открытый огонь. К примеру, на дачном или садовом участке мангал размещается на оборудованной площадке из негорючего материала, устойчиво, с исключением выпадения углей. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

На дачном или садовом участке мангал должен быть установлен на площадку из негорючего материала, на расстоянии не менее пяти метров от построек. Зона в радиусе двух метров вокруг очага должна быть очищена от сухой травы, листвы, веток и горючих жидкостей. Эти требования содержатся в Правилах противопожарного режима (постановление Правительства № 1479 в редакции от 03.02.2025 № 90).

В парках, скверах, на набережных, у водоёмов и во дворах многоквартирных домов мангал разрешён только на официальных пикниковых площадках. Разведение огня на газонах, детских площадках, у подъездов, а также на балконах, лоджиях, крышах и чердаках запрещено.

В лесу в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, гарях, под кронами деревьев и на сухой траве. В разрешённых местах требуется минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра. После приготовления очаг необходимо залить водой или засыпать землёй.

При введении особого противопожарного режима, на торфяных почвах, а также при ветре свыше 10 м/с (свыше 5 м/с для негорючей ёмкости) открытый огонь запрещён повсеместно.

Штрафные санкции: По ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или штраф 5000 – 15 000 ₽ (при особом режиме — 10 000 – 20 000 ₽).

По ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение в лесу): 15 000 – 30 000 ₽ (в лесопарковом поясе и при особом режиме — 40 000 – 50 000 ₽).

При пожаре с повреждением имущества или вредом здоровью (ч. 6 ст. 20.4 КоАП): 40 000 – 50 000 ₽ плюс возмещение ущерба по ст. 1064 ГК РФ.

При крупном ущербе возможно возбуждение уголовного дела по ст. 168, 219 или 261 УК РФ.

Перед выездом на природу Чирикова рекомендует проверять сайт регионального МЧС на предмет введения особого противопожарного режима.

