Любителям шашлыков грозит хантавирус — опубликован перечень симптомов

Хантавирус начинается с резкого повышения температуры и напоминает тяжёлое течение ОРВИ. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. Заболевание протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

По данным специалиста, на территории Московской области распространение инфекции минимально. Однако за пределами региона наблюдается рост числа случаев, причины которого окончательно не определены. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в регионах вдоль Волги, а наиболее тяжёлые формы патологии — на Дальнем Востоке. Сезонный риск заражения повышается весной.



Как отмечает врач, сначала резко подскакивает температура и сильно болит голова. А потом довольно быстро начинаются боли в пояснице, уменьшается объём мочи. В худшем случае — геморрагическая сыпь, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность.

Резервуар вируса — рыжие полёвки, полевые и домашние серые мыши. Зимой они идут к дачам в поисках корма. Вирус попадает в окружающую среду с экскрементами грызунов и долго там живёт. Риск заражения возникает при уборке на даче: при подметании и разборе мусора в воздух попадает пыль с частицами выделений грызунов. В таком случае вирус может передаваться даже воздушно-капельным путём.

«Второй вариант заражения — массовый выезд на шашлыки на лесные поляны. Грызуны могут унюхать пищу, пробежаться по еде, нагадить. И здесь уже реализуется фекально-оральный путь — через желудочно-кишечный тракт», — отмечает эксперт.

По словам Никифорова, можно убрать симптомы интоксикации, искусственно заменить аппаратом почку. Однако это патогенетическое лечение: напрямую вирус не уничтожают, а пытаются нивелировать те процессы, которые он вызвал. Единственным плюсом ГЛПС является то, что от человека к человеку она не передаётся.

Работники сельского хозяйства, садоводы, дачники и любители отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу. Опасность заразиться выше для тех, кто может контактировать с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. В эту категорию входят жители сельской местности, аграрии, владельцы участков, а также туристы и участники походов.