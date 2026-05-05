ВОЗ сообщила о трёх жертвах хантавируса на лайнере в Атлантике

Всемирная организация здравоохранения раскрыла новые подробности об эпидемии на борту круизного лайнера MV Hondius. Жертвами опасной инфекции стали уже трое путешественников.

Всего, по официальным данным, вирус подхватили семь человек из 147 пассажиров. Один заражённый до сих пор находится в реанимации на территории ЮАР.

Трагедия развернулась в Атлантическом океане, когда судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Предварительной причиной заболевания называли хантавирус.

«Семь из 147 пассажиров на лайнере в Атлантике заразились. К сожалению, трое из них скончались», — заявила на брифинге в Женеве представительница ВОЗ Мария Ван Керкхове. Один пациент, по её словам, остаётся в интенсивной терапии.

Ранее Life.ru писал, что пара из Нидерландов погибла от хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Первой жертвой стал 70-летний мужчина, у которого симптомы проявились, когда судно находилось между аргентинской Ушуайей и Островом Святой Елены (часть Великобритании). Пассажир скончался прямо на борту.