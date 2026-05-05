Опасность на даче: Садоводы и туристы вошли в группу риска по хантавирусу

Работники сельского хозяйства, садоводы, дачники и любители отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу. Об этом рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Ольга Зыкова.

По словам специалиста, опасность заразиться выше для тех, кто может контактировать с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. В эту категорию входят жители сельской местности, аграрии, владельцы участков, а также туристы и участники походов.

«К группе риска по ГЛПС (геморрагической лихорадке с почечным синдромом - ред.) относятся люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе», — цитирует Зыкову ТАСС.

Хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Хантавирусный лёгочный синдром в России не встречается и регистрируется в Северной и Южной Америке.

Симптомы хантавирусной инфекции могут включать высокую температуру, озноб, сильную слабость, головную и мышечную боль. Также возможны тошнота, рвота, боли в животе и пояснице. При геморрагической лихорадке с почечным синдромом могут появляться нарушения работы почек, уменьшение количества мочи, отёки, кровоизлияния на коже и слизистых.

Напомним, что 70-летний мужчина из Нидерландов умер от хантавируса после заражения на круизном лайнере MV Hondius. 69-летняя супруга погибшего также заразилась на лайнере. Женщину экстренно эвакуировали в Южную Африку, но спасти её не удалось.