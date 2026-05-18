Врачи не подтверждают пищевое отравление у 33 кадетов из Красноярска

В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя 33 воспитанника обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, однако врачи предварительно не связывают их состояние с пищевым отравлением. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Симптомы у них проявились 14 и 15 мая. По данным регионального управления Роспотребнадзора, все пострадавшие — учащиеся корпуса, общее количество которых составило 33 человека.

«Предварительно, врачи не подтверждают причину отравления, связанную с питанием. Симптоматика не похожа на пищевое отравление», — сказали ТАСС в органах.

В распоряжении агентства оказалось меню учебного заведения. На завтрак 5–11 классы получили молочную манную кашу. Обед состоял из супа харчо и говяжьих биточков, ужин — свинина с тушёными овощами. Следственные и санитарные службы продолжают проверку, чтобы установить точную причину недомоганий учащихся.

Пострадали дети в возрасте от 11 до 15 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.