15 мая, 12:00

В Красноярском кадетском корпусе выявили 33 случая острой кишечной инфекции

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование», — отметили в ведомстве.

Кадетский корпус временно переведён на дистанционное обучение. Специалисты выясняют все обстоятельства и ищут причинно-следственные связи заболевания. Проводится отбор проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды и обследование сотрудников, принимавших участие в приготовлении и раздаче пищи.

По информации Роспотребнадзора, заболевание протекает в лёгкой и средней степени тяжести. У части пострадавших обнаружена РНК норовируса.

Семеро россиян отравились бургерами в модном кафе у Эйфелевой башни в Париже

Владимир Озеров
