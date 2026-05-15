Массовое отравление 33 кадетов в Красноярске вылилось в уголовное дело

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как в кадетском корпусе имени А. И. Лебедя отравились больше 30 воспитанников. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Дело завели по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

« По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточнили в следкоме.

Сейчас всем детям оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проводят необходимые действия в образовательном учреждении, устанавливают точное количество заболевших и причину возникновения заболевания.

Напомним, в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя у 33 воспитанников заподозрили острую кишечную инфекцию. В учреждении проводят отбор проб еды, смывов с поверхности и проверяют сотрудников, которые готовили и раздавали пищу. Возраст пострадавших — от 11 до 15 лет.