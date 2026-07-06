Соблазн, о котором жалеют: Врач раскрыл способ безопасно есть уличную еду в отпуске

Уличная еда — одна из самых ярких частей путешествий, однако именно она нередко становится причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций. Как рассказал Life.ru врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов, проблема обычно связана не с экзотическими ингредиентами, а с нарушением санитарных норм при приготовлении, хранении и подаче пищи.

Основную опасность представляют болезнетворные микроорганизмы. Среди бактерий чаще всего встречаются сальмонеллы, кишечная палочка, кампилобактерии и золотистый стафилококк. Они способны вызывать диарею, рвоту, боли в животе, обезвоживание и повышение температуры тела. Кроме бактерий, причиной заболевания могут стать вирусы — например, норовирусы и ротавирусы, которые легко распространяются через загрязнённые руки и воду. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

В некоторых регионах существует и риск заражения паразитарными инфекциями через плохо вымытые овощи, фрукты или недостаточно термически обработанные продукты. В зависимости от возбудителя симптомы могут появиться как через несколько часов после еды, так и спустя несколько суток.

При выборе уличной точки врач советует обращать внимание не столько на популярность блюда, сколько на соблюдение санитарных условий. Хорошим признаком считается большое количество местных покупателей и высокая скорость оборота продуктов. Если еда не залеживается, риск размножения бактерий значительно ниже. Также стоит оценить чистоту рабочего места, внешний вид продавца, наличие одноразовых перчаток или возможности регулярно мыть руки. Насторожить должны грязные поверхности, насекомые, открытые контейнеры с продуктами и отсутствие холодильного оборудования для скоропортящихся ингредиентов.

«Одним из важнейших правил безопасности путешественников считается употребление пищи сразу после приготовления. Высокая температура уничтожает большинство опасных микроорганизмов. Именно поэтому блюда, которые подаются горячими и буквально снимаются с огня при покупателе, обычно считаются более безопасными. Напротив, продукты, долго находящиеся при комнатной температуре, становятся благоприятной средой для размножения бактерий», — подчёркивает инфекционист.

Особую осторожность следует проявлять в отношении холодных закусок, салатов с майонезом, нарезанных овощей и готовых блюд, которые несколько часов хранятся без охлаждения. К наиболее рискованным видам уличной еды специалист относит морепродукты, сырые и полусырые блюда, мясо неизвестного происхождения, блюда с яйцами, а также молочные десерты, находящиеся на жаре.

«Определить свежесть продукта только по внешнему виду бывает сложно, однако неприятный запах, изменение цвета, подсохшие края, следы заветривания или наличие большого количества жидкости в ёмкости должны стать поводом отказаться от покупки», — отметил Неронов.

Не менее важно соблюдать осторожность с водой. Опасность может представлять не только вода из-под крана, но и лёд в напитках, приготовленный из неочищенной воды, а также овощи и фрукты, вымытые такой водой. Даже во время чистки зубов возможно случайно проглотить небольшое количество жидкости. Поэтому в странах с неблагополучной санитарной обстановкой врач рекомендует использовать бутилированную воду не только для питья, но и для гигиенических процедур.

При покупке фруктов и овощей предпочтение лучше отдавать плодам с неповреждённой кожурой, которую можно снять самостоятельно. Бананы, апельсины, мандарины, манго и авокадо считаются более безопасным выбором, чем уже нарезанные фрукты. По возможности их следует тщательно мыть безопасной водой и очищать чистыми руками или ножом.

Даже при соблюдении всех мер предосторожности полностью исключить риск пищевого расстройства невозможно. Поэтому в аптечке путешественника должны быть средства для регидратации, жаропонижающие препараты, сорбенты и лекарства для симптоматического лечения диареи.

«Однако важно помнить, что самолечение имеет свои ограничения. Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо при высокой температуре, крови в стуле, выраженном обезвоживании, многократной рвоте, сильной слабости, нарушении сознания или симптомах, сохраняющихся более нескольких дней», — подчеркнул врач.

Неронов также отметил, что убедительных доказательств эффективности сорбентов для профилактики пищевых отравлений не существует. Активированный уголь не способен предотвратить заражение инфекцией и не должен приниматься без необходимости. Что касается пробиотиков, отдельные исследования показывают, что некоторые штаммы могут снижать риск развития диареи путешественников, однако гарантированной защиты они также не обеспечивают.

Главными способами профилактики по-прежнему остаются внимательный выбор места покупки еды, соблюдение правил личной гигиены и употребление безопасной воды.

Ранее Life.ru рассказывал, что летом риск пищевых отравлений действительно возрастает из-за высокой температуры, ускоряющей размножение бактерий. Врачи советуют особенно внимательно относиться к условиям хранения скоропортящихся продуктов и избегать еды, которая долго находилась без охлаждения.