Суперфуды не подешевеют: Россиянам объяснили, из чего складывается цена на органику

Полезная еда окончательно обосновалась в премиальном сегменте, и её высокая стоимость продиктована не жадностью продавцов, а объективными производственными реалиями. О том, из чего складывается цена, рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

По его словам, российский рынок сертифицированной органики сегодня оценивается в 23 миллиарда рублей, а к 2030 году госстратегия предполагает его пятикратный рост. Уже сейчас более 40 процентов покупателей сознательно переплачивают за товары с официальным знаком качества.

Очистка состава от сахара, пальмового масла и консервантов автоматически укорачивает срок годности и усложняет доставку. Зелень, ягоды, охлаждённая рыба и фермерская молочка относятся к ультрасвежей категории. Для их перевозки требуется непрерывная холодовая цепь со строгим температурным режимом на каждом этапе, что резко взвинчивает транспортные расходы. В эфире радио Sputnik Маликов добавил, что ритейлеры также закладывают в финальный ценник риск порчи товара на полке, перекладывая эти потери на потребителя.

Даже в бюджетном формате создание чистого состава вынуждает закупать более дорогое сертифицированное сырьё. Ситуацию усугубляют малые объёмы выпуска и высокая зависимость от импорта. Суперфуды и функциональные продукты производятся гораздо меньшими партиями, чем масс-маркет, из-за чего постоянные затраты на единицу товара значительно выше.

В качестве наглядного примера эксперт привёл рынок растительных масел. Только за первый квартал 2026 года продажи кукурузного, горчичного и льняного масел достигли 550 миллионов рублей. Льняное лидирует по выручке именно благодаря своей ценности и себестоимости. Ещё показательнее ситуация с тыквенным маслом, производство и потребление которого удваиваются ежегодно. Его цена остаётся высокой из-за сложной технологии отжима и научно подтверждённой пользы для мужского здоровья.

Ранее Сергей Маликов посоветовал для офисного перекуса выбирать натуральные продукты. В жару он рекомендует горсть сырых орехов, тыквенные семечки, свежие ягоды или яблоки. Более сытный вариант — йогурт без сахара либо нежирный творог с семенами чиа или льна, а также овощная соломка с хумусом.