Жор на работе: Как не превратиться в жиробаса из-за постоянных «закидонов» в рот

Правильный перекус на рабочем месте должен состоять из натуральных и легко сочетаемых продуктов. Предприниматель и эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов рассказал, чем лучше утолять голод без вреда для фигуры и здоровья.

В жаркий период особенно важно соблюдать баланс белков, жиров и клетчатки. В качестве быстрого варианта специалист в комментарии радио Sputnik советует брать с собой горсть сырых орехов — миндаля, грецкого или фундука, а также тыквенные семечки, свежие ягоды или яблоки.

Более сытным решением станет натуральный йогурт без сахара или порция нежирного творога. К ним Маликов рекомендует добавить чайную ложку семян чиа или льна. Любителям овощей стоит нарезать соломкой огурцы, сельдерей либо морковь и есть их с парой ложек хумуса.

Для быстрого перекуса подойдут и цельнозерновые хлебцы с тонкими ломтиками авокадо или кусочком слабосолёной красной рыбы. Все эти продукты удобно хранить в офисном холодильнике, они не требуют длительного приготовления и не перегружают организм лишними калориями.

Эксперт напомнил, чем опасна привычка постоянно жевать на ходу. Человек неосознанно потребляет множество лишних калорий между приёмами пищи, выбирая для быстрого утоления голода вредные продукты. Такая манера питания грозит стремительным набором веса и развитием опасных болезней.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ предупредила, что окрошка может стать опасной для здоровья: в жидкой основе бактерии размножаются особенно быстро, и долгое хранение небезопасно даже в холодильнике. Самый надёжный способ — держать нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать порционно перед подачей, а также съесть заправленное блюдо в разумный срок.