«Не лезьте в крайности»: Россиянам объяснили, чем опасна слишком горячая еда в зной

В жару многие спорят: что вреднее — ледяная вода или горячий чай? Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему крайности в еде одинаково опасны, а главное — не температура, а количество жидкости.

Специалист предупредила: слишком холодная пища может вызвать спазм гортани и резкую головную боль. А чрезмерно горячая имеет доказанное канцерогенное действие и повышает риск рака слизистых пищевода и горла.

При умеренных температурах разница не принципиальна. Горячие и пряные блюда усиливают потоотделение — в сухую погоду это помогает охладиться, а во влажную, наоборот, усугубляет духоту.

Напитки лучше выбирать комнатной температуры или слегка прохладными — они утоляют жажду без спазмов и не перегружают терморегуляцию. Главное в зной — пить достаточно воды. Если после еды или питья появились учащённое сердцебиение, тремор или тревога — лучше отказаться от такого продукта.

А ранее россиянам рассказали, что нужно пить в жару, чтобы не свалиться от обезвоживания. По словам специалиста, сильная жажда — один из первых признаков обезвоживания. При недостаточном употреблении воды может быть снижение эластичности кожи.