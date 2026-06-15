Россиян предупредили о бегстве в туалет из-за воды, которую оставили на жаре в машине

Оставлять пластиковую бутылку с водой в машине в жаркую погоду — не лучшая идея. Почему такая привычка может обернуться неприятными последствиями для здоровья, Life.ru рассказала технолог, кандидат наук Нелли Львович.

Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из неё, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нём образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает. Нелли Львович Технолог, кандидат наук

Однако главную опасность эксперт связывает не с пластиком, а с бактериями. Если человек открыл бутылку, сделал несколько глотков и оставил её в тёплом автомобиле, внутри создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

При этом неприятный запах появляется далеко не сразу. Бактерии могут активно размножаться ещё до того, как вода изменит вкус или запах. В результате употребление такой воды способно привести к кишечному расстройству или избыточному бактериальному росту.

По словам Львович, пластиковые бутылки вообще не стоит надолго оставлять на солнце или в сильном тепле. Более безопасным вариантом для хранения воды она считает стеклянную тару.

В стеклянной бутылке вода не контактирует с полимерными материалами, поэтому риск попадания микропластика отсутствует. Впрочем, эксперт отмечает, что крышки у таких бутылок чаще всего всё равно изготавливаются из пластика, поэтому определённые нюансы сохраняются.

«Про микропластик нельзя сказать, что человек выпил такую воду и сразу заболел. Известно, что микропластик обнаруживают в различных органах и тканях человека, существуют исследования, изучающие его возможное влияние на здоровье. Однако совершенно точно назвать его полезным нельзя — это инородные микрочастицы, которые не несут организму никакой пользы», — пояснила специалист.

С бактериями ситуация гораздо понятнее, добавила Львович. Если микроорганизмы успели активно размножиться в бутылке, последствия могут проявиться уже после одного употребления такой воды.

«Думаю, этого достаточно, чтобы лишний раз задуматься», — резюмировала эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как гулять с собакой в жару без риска для здоровья питомца. Специалисты рекомендуют выводить питомцев на прогулку ранним утром или вечером, когда асфальт и воздух уже не раскалены солнцем. Особенно осторожными следует быть владельцам собак брахицефальных пород — мопсов, французских бульдогов и пекинесов, которые тяжелее переносят перегрев.