Россиян предупредили о бегстве в туалет из-за воды, которую оставили на жаре в машине

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15 июня, 03:00

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Технолог обьяснила, как изменится оставленная в раскалённой машине вода в пластике

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Оставлять пластиковую бутылку с водой в машине в жаркую погоду — не лучшая идея. Почему такая привычка может обернуться неприятными последствиями для здоровья, Life.ru рассказала технолог, кандидат наук Нелли Львович.

Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из неё, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нём образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает.

Нелли Львович

Технолог, кандидат наук

Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из неё, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нём образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает.
Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из неё, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нём образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает.

Однако главную опасность эксперт связывает не с пластиком, а с бактериями. Если человек открыл бутылку, сделал несколько глотков и оставил её в тёплом автомобиле, внутри создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

При этом неприятный запах появляется далеко не сразу. Бактерии могут активно размножаться ещё до того, как вода изменит вкус или запах. В результате употребление такой воды способно привести к кишечному расстройству или избыточному бактериальному росту.

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По словам Львович, пластиковые бутылки вообще не стоит надолго оставлять на солнце или в сильном тепле. Более безопасным вариантом для хранения воды она считает стеклянную тару.

В стеклянной бутылке вода не контактирует с полимерными материалами, поэтому риск попадания микропластика отсутствует. Впрочем, эксперт отмечает, что крышки у таких бутылок чаще всего всё равно изготавливаются из пластика, поэтому определённые нюансы сохраняются.

«Про микропластик нельзя сказать, что человек выпил такую воду и сразу заболел. Известно, что микропластик обнаруживают в различных органах и тканях человека, существуют исследования, изучающие его возможное влияние на здоровье. Однако совершенно точно назвать его полезным нельзя — это инородные микрочастицы, которые не несут организму никакой пользы», — пояснила специалист.

С бактериями ситуация гораздо понятнее, добавила Львович. Если микроорганизмы успели активно размножиться в бутылке, последствия могут проявиться уже после одного употребления такой воды.

«Думаю, этого достаточно, чтобы лишний раз задуматься», — резюмировала эксперт.

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Екатерина Хмелева
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