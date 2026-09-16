Икона «Неопалимая Купина»: история, значение и в чём помогает Оглавление История иконы: горящий куст из Книги Исход Значение иконы «Неопалимая Купина» и в чём она помогает Почему икону считают защитницей от пожаров FAQ Икона Божией Матери «Неопалимая Купина»: история из Книги Исход, значение и в чём помогает. Праздник 17 сентября — в материале Life.ru. Икона «Неопалимая Купина»: история образа, значение символов и в чём помогает святыня? Обложка © azbyka.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

17 сентября Русская православная церковь чтит икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Этот образ легко узнать по восьмиконечной звезде, языкам пламени и множеству библейских символов. Но за сложной композицией скрывается история о кусте, который горел перед пророком Моисеем, но не сгорал. Как ветхозаветное чудо оказалось связано с Богородицей, что означают детали иконы, о чём перед ней молятся и почему образ особенно почитают пожарные и спасатели? Life.ru расскажет историю «Неопалимой Купины», объяснит её значение и узнает, с какими просьбами верующие обращаются к Божией Матери.

История иконы: горящий куст из Книги Исход

История «Неопалимой Купины»: как горящий куст из Книги Исход связан с пророком Моисеем? Фото © Wikipedia

В третьей главе Книги Исход рассказывается, как Моисей пас стадо своего тестя Иофора и пришёл к Хориву, названному горой Божией. Там он увидел терновый куст, охваченный пламенем. Огонь был настоящим, но ветви не превращались в пепел. Моисей подошёл ближе, и из куста к нему обратился Бог. Он повелел пророку вывести израильтян из Египта. Для христиан этот эпизод со временем стал не только рассказом о призвании Моисея. Несгорающий куст начали понимать как ветхозаветный прообраз Девы Марии. Подобно купине, которая приняла пламя и осталась невредимой, Богородица приняла в себя Божественный огонь, родила Христа и сохранила девство. Поэтому на иконе обычно изображают не самого Моисея перед кустом, а Богородицу с Младенцем.

Ранние варианты композиции были гораздо проще. На них писали горящий куст, внутри которого находилась Богоматерь, а рядом преклонивший колени Моисей. Привычный сегодня сложный образ сформировался в русской иконописи примерно к середине XVI века. Два наложенных друг на друга четырёхугольника образуют восьмиконечную звезду. Красный напоминает о пламени, зелёный или сине-зелёный — о самом кусте. В центре находится Богородица с Христом, а по сторонам размещены ангелы, символы евангелистов и сцены из ветхозаветных видений.

Человеку, который впервые видит икону, такое количество деталей может показаться случайным. На самом деле они подчинены одной мысли. Ветхий и Новый Заветы здесь соединяются, а древние пророчества указывают на рождение Христа. Поэтому «Неопалимая Купина» — это не иллюстрация одного библейского эпизода, а целый рассказ о Боговоплощении.

Значение иконы «Неопалимая Купина» и в чём она помогает

Символы иконы «Неопалимая Купина»: что означают огонь, цветные лучи, ангелы и звезда? Фото © ТАСС / Александр Рощин

Главное значение иконы «Неопалимая Купина» связано не с пожаром, а с Богородицей. Несгорающий куст символизирует её чистоту, материнство и участие в тайне рождения Христа. Огонь на образе тоже имеет двойной смысл. Он может уничтожать, но здесь становится знаком Божественного присутствия, которое не губит человека.

Поэтому перед «Неопалимой Купиной» верующие обращаются к Богородице с разными просьбами: уберечь дом и близких от пожара, удара молнии и последствий стихийных бедствий;

защитить людей, оказавшихся рядом с огнём или внутри горящего здания;

сохранить жизнь и здоровье пожарных, спасателей и всех, кто работает в опасных условиях;

дать мужество, ясный ум и силы в момент угрозы;

помочь семье пережить беду и не потерять надежду.

Почему икону считают защитницей от пожаров

Но почему же икону «Неопалимая Купина» стали считать защитницей от пожаров? Такое почитание появилось из самого сюжета. На Руси перед образом молились во время пожаров, с иконой обходили горевшие дома и просили, чтобы огонь не распространился дальше. К Богородице также обращались во время сильных гроз, поэтому «Неопалимую Купину» стали считать защитницей не только от пожара, но и от молнии. Даже сегодня пожарные и спасатели называют «Неопалимую Купину» своей покровительницей, а 17 сентября в некоторых подразделениях проходят молебны.

FAQ

День иконы «Неопалимая Купина» 17 сентября: история праздника и молитвенные традиции. Фото © azbyka.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему икона называется «Неопалимая Купина»? Название переводится простыми словами как «несгорающий куст». Оно отсылает к эпизоду из Книги Исход, в котором Моисей увидел объятый пламенем терновый куст, не превращавшийся в пепел. В христианской традиции это чудо стало прообразом Богородицы, которая родила Христа и осталась Девой.

Когда празднуется день иконы «Неопалимая Купина»? Русская православная церковь чтит образ ежегодно 17 сентября, что соответствует 4 сентября по старому стилю. Дата не меняется и не зависит от дня недели. Посмотреть другие важные даты месяца можно в церковном календаре Life.ru на сентябрь 2026 года. Уже 21 сентября верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, один из главных праздников церковного года.

Правда ли, что «Неопалимая Купина» — это ещё и растение? Да, так в народе называют ясенец. В жаркую безветренную погоду растение выделяет много эфирных масел, которые способны вспыхнуть рядом с открытым огнём, не повредив сам куст. Однако считать ясенец тем самым растением из библейской истории нельзя, поскольку точный вид купины в Книге Исход не указан.

В «Неопалимой Купине» огонь становится не знаком разрушения, а образом жизни, которую удалось сохранить. Именно поэтому перед иконой молятся, когда дому или человеку угрожает реальное пламя и когда особенно нужны мужество и надежда. А у вас дома есть этот образ и знали ли вы, почему пожарные считают его своим покровителем? А ранее Life.ru разобрался, действительно ли 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть круглые продукты. А вы всегда можете отличить церковное правило от народного суеверия?