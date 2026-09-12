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Опубликовано 12 сентября, 18:46

«Люблю матушку Россию»: Американский боец Пенья хочет стать гражданином РФ и принять православие

Экс-боец UFC Пенья заявил о желании получить российское гражданство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Бывший боец UFC американец Луис Пенья заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал после победы на совместном турнире организаций RCC Hard и GameBred в Челябинске.

«Я люблю матушку Россию, люблю россиян. Я буду работать над тем, чтобы получить российское гражданство. И я хочу стать православным», — сказал Пенья ТАСС.

33-летний боец выступает в ММА: на его счету 13 побед и восемь поражений.

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Ранее сообщалось, что на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште россиянка Сабина Гилязова победила соотечественницу Кристину Дудину в финале весовой категории до 48 кг, а Ольга Мухина завоевала серебро в весе до 57 кг. Эти награды стали первыми для российских спортсменов на турнире, который завершится 13 сентября

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Анастасия Никонорова
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