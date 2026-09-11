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Опубликовано 11 сентября, 18:54

Гилязова победила Дудину в финале турнира Большого шлема по дзюдо

Сабина Гилязова. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сабина Гилязова. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Россиянка Сабина Гилязова победила соотечественницу Кристину Дудину в финале весовой категории до 48 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште.

Ещё одну серебряную медаль завоевала Ольга Мухина в весе до 57 кг. Эти награды стали первыми для российских спортсменов на нынешнем турнире. Турнир Большого шлема в Венгрии завершится 13 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал, что сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира Большого шлема в Лозанне, проходившего 28–30 августа. Россияне завоевали семь наград (две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые), опередив Японию с шестью медалями и Германию.

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Анастасия Никонорова
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