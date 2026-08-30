Россия выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира Большого шлема в швейцарской Лозанне. Соревнования проходили с 28 по 30 августа.

Российские дзюдоисты завоевали семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Второй стала сборная Японии с шестью медалями, третье место заняла Германия.

Золото России принесли Марина Воробьёва в весовой категории до 48 кг и Инал Тасоев — свыше 100 кг. Серебряным призёром стал Данил Лаврентьев, выступающий в категории до 73 кг. Бронзовые медали завоевали Мадина Таймазова, Мария Иванова, Рамазан Абдулаев и Егор Андони.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо с национальным флагом и гимном. Турнир в Лозанне собрал более 500 участников из 77 стран.

Для Инала Тасоева это уже не первая победа на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. В мае Life.ru писал, что российский тяжеловес выиграл золото соревнований в Астане, победив в финале представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.