Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 18:32

Россия выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне

Обложка © ТАСС / ZUMA / Pascal Muller

Обложка © ТАСС / ZUMA / Pascal Muller

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира Большого шлема в швейцарской Лозанне. Соревнования проходили с 28 по 30 августа.

Российские дзюдоисты завоевали семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Второй стала сборная Японии с шестью медалями, третье место заняла Германия.

Золото России принесли Марина Воробьёва в весовой категории до 48 кг и Инал Тасоев — свыше 100 кг. Серебряным призёром стал Данил Лаврентьев, выступающий в категории до 73 кг. Бронзовые медали завоевали Мадина Таймазова, Мария Иванова, Рамазан Абдулаев и Егор Андони.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо с национальным флагом и гимном. Турнир в Лозанне собрал более 500 участников из 77 стран.

Земляков выиграл золото ЧЕ по скалолазанию, всего россияне взяли три медали
Земляков выиграл золото ЧЕ по скалолазанию, всего россияне взяли три медали

Для Инала Тасоева это уже не первая победа на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. В мае Life.ru писал, что российский тяжеловес выиграл золото соревнований в Астане, победив в финале представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.

Больше новостей о российских спортсменах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar