Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 18:57

Земляков выиграл золото ЧЕ по скалолазанию, всего россияне взяли три медали

Обложка © Федерация скалолазания России

Обложка © Федерация скалолазания России

Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы во французском Лавале. Пётр Земляков выиграл соревнования в лазании на скорость и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Ещё одну награду в этой дисциплине среди мужчин получил Иван Земляков. Он завершил турнир с третьим результатом и взял бронзу.

Победа Петра Землякова. Видео © Telegram / Федерация скалолазания России

В женском турнире на скорость серебряную медаль завоевала россиянка Елизавета Иванова. Таким образом, российская команда уже собрала полный комплект наград на чемпионате Европы.

Континентальное первенство в Лавале продлится до 30 августа. Российские спортсмены выступают во Франции без национальной символики.

Российский дзюдоист Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема

Ранее Международная федерация спортивного скалолазания World Climbing сняла с рассмотрения вопрос о приостановке членства федераций России, Белоруссии и Израиля. За такое решение проголосовали 43 делегата, против высказался 31 участник ассамблеи, ещё двое воздержались. Предложения исключить федерации трёх стран из состава организации внесли Украина, Латвия и Палестина.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar