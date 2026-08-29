Земляков выиграл золото ЧЕ по скалолазанию, всего россияне взяли три медали

Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы во французском Лавале. Пётр Земляков выиграл соревнования в лазании на скорость и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Ещё одну награду в этой дисциплине среди мужчин получил Иван Земляков. Он завершил турнир с третьим результатом и взял бронзу.

Победа Петра Землякова. Видео © Telegram / Федерация скалолазания России

В женском турнире на скорость серебряную медаль завоевала россиянка Елизавета Иванова. Таким образом, российская команда уже собрала полный комплект наград на чемпионате Европы.

Континентальное первенство в Лавале продлится до 30 августа. Российские спортсмены выступают во Франции без национальной символики.

Ранее Международная федерация спортивного скалолазания World Climbing сняла с рассмотрения вопрос о приостановке членства федераций России, Белоруссии и Израиля. За такое решение проголосовали 43 делегата, против высказался 31 участник ассамблеи, ещё двое воздержались. Предложения исключить федерации трёх стран из состава организации внесли Украина, Латвия и Палестина.