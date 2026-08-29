Земляков выиграл золото ЧЕ по скалолазанию, всего россияне взяли три медали
Обложка © Федерация скалолазания России
Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы во французском Лавале. Пётр Земляков выиграл соревнования в лазании на скорость и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Ещё одну награду в этой дисциплине среди мужчин получил Иван Земляков. Он завершил турнир с третьим результатом и взял бронзу.
Победа Петра Землякова. Видео © Telegram / Федерация скалолазания России
В женском турнире на скорость серебряную медаль завоевала россиянка Елизавета Иванова. Таким образом, российская команда уже собрала полный комплект наград на чемпионате Европы.
Континентальное первенство в Лавале продлится до 30 августа. Российские спортсмены выступают во Франции без национальной символики.
Ранее Международная федерация спортивного скалолазания World Climbing сняла с рассмотрения вопрос о приостановке членства федераций России, Белоруссии и Израиля. За такое решение проголосовали 43 делегата, против высказался 31 участник ассамблеи, ещё двое воздержались. Предложения исключить федерации трёх стран из состава организации внесли Украина, Латвия и Палестина.
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