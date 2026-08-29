Российский дзюдоист Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема в Лозанне. Результаты соревнований опубликованы на сайте Международной федерации дзюдо.

В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов россиянин уступил представителю Бразилии Даниэлу Каргнину. На пути к решающему поединку Лаврентьев победил таджикистанца Мухиддина Асадуллоева. Бронзовыми призёрами стали Казбек Нагучев из ОАЭ и Саид-Магомед Халидов с Украины.

23-летний спортсмен является чемпионом Европы 2025 года. Годом ранее он взял серебро континентального первенства в личном зачёте. В составе сборной России Лаврентьев также завоевал бронзовую награду смешанного командного турнира на чемпионате мира 2025 года. Большой шлем в Лозанне завершится 30 августа.

Ранее юниорская сборная России по борьбе стала лидером медального зачёта чемпионата Европы, который завершился в столице Северной Македонии Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 наград из 29 возможных, показав лучший результат турнира.