Российские борцы выиграли 27 медалей на юниорском чемпионате Европы

Юниорская сборная России по борьбе стала лидером медального зачёта чемпионата Европы, который завершился в столице Северной Македонии Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 наград из 29 возможных, показав лучший результат турнира.

В активе команды — 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Такой результат стал рекордным для российских борцов на юниорском первенстве Европы.

Единственной категорией, где россияне не были представлены, стала греко-римская борьба в весе до 55 кг. Борец Илья Кандалин не смог отправиться на соревнования из-за ошибки в паспорте, выявленной во время прохождения пограничного контроля.

Чемпионат Европы среди спортсменов до 20 лет проходил с 6 по 12 июля. Российская команда выступала на турнире под национальными флагом и гимном.

Ранее российские дзюдоисты также выиграли медальный зачёт Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Турнир прошёл в венгерском городе Пакш 11–12 июля. На счету нашей команды 25 наград — 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.