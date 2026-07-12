Сборная России выиграла медальный зачёт Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Сборная России стала победителем медального зачёта Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. Турнир проходил в венгерском городе Пакш с 11 по 12 июля.

На счету российской команды 25 наград: 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Это позволило уверенно занять первую строчку общекомандного зачёта.

Российские дзюдоисты выступали на турнире с национальной символикой при поддержке Российского спортивного фонда. После завершения соревнований спортсмены останутся в Пакше для проведения трёхдневного сбора.

Накануне российский боксёр Артём Сусленков завоевал континентальный титул WBA в супертяжёлом весе, нокаутировав бывшего временного чемпиона мира WBO британца Джо Джойса в 11-м раунде. Бой прошёл в Москве. Для 30-летнего россиянина это 15-я победа при десяти нокаутах и ни одного поражения. 40-летний Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд.