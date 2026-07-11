Россиянин Сусленков нокаутировал бывшего временного чемпиона мира Джойса

Российский боксёр Артём Сусленков завоевал континентальный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе, победив бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBO) британца Джо Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошёл в Москве.

Для 30-летнего Сусленкова эта победа стала 15-й в карьере при десяти нокаутах — россиянин не потерпел ни одного поражения. До этого он уже владел титулом чемпиона Европы по версии IBF, а на любительском ринге становился чемпионом России и бронзовым призёром национального первенства. 40-летний Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд при 16 победах.

В 2022 году британец завоевал статус временного чемпиона мира WBO, одолев новозеландца Джозефа Паркера, однако в последующих пяти боях до приезда в Москву уступил в четырёх. Ранее Джойс отказался заменить француза Тони Йока в бою с россиянином Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира WBA.

Ранее сообщалось, что российский борец Абдулрашид Садулаев потерпел поражение от американца Кайла Снайдера в своём первом поединке в организации Real American Freestyle на турнире в Тбилиси. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу американца. Россиянин получил травму колена и не смог самостоятельно передвигаться после боя.