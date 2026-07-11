Русский танк Садулаев проиграл Снайдеру в дебютном бою в RAF, получив травму

Российский борец Абдулрашид Садулаев потерпел поражение от американца Кайла Снайдера в своём первом поединке в организации Real American Freestyle. Соревнования проходят в Тбилиси.

Поединок завершился со счётом 5:4 в пользу американского спортсмена. Россиянин получил травму.

«По предварительной информации, это травма колена. Будем выяснять, насколько серьёзная. Нужно будет пройти обследование», — пишет ТАСС. Садулаев пока не может самостоятельно передвигаться.

Оба спортсмена 30-летние — Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира, Снайдер — олимпийским чемпионом и четырёхкратным победителем мировых первенств. До этого они встречались четырежды: Снайдер побеждал в финале чемпионата мира 2017 года, Садулаев выигрывал в решающих схватках 2018 и 2021 годов, а также на Олимпийских играх в Токио. Дебют россиянина в лиге должен был состояться ещё в мае в Бахрейне, но турнир отменили.

Ранее на турнире RAF 10 российский боец Хамзат Чимаев победил американца Диллона Дэниса. Поединок закончился дисквалификацией гостя из США, который попытался провести удушающий приём против соперника. После остановки боя Чимаев нанёс удар ногой Дэнису, что спровоцировало массовую потасовку между членами обеих команд прямо на ковре. Несмотря на хаос, победу техническим решением присудили россиянину. Организаторы впоследствии заявили, что изучат инцидент и примут меры в отношении участников драки.